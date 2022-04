Promessa de duplicação do Anel de Contorno é renovada

A semana começou marcada pela visita do ministro da Infraestrutura a Feira de Santana, Marcelo Sampaio, para vistoriar as obras de duplicação da BR 116 Norte – o trecho até a vizinha Santa Bárbara – e liberar a construção de mais cinco quilômetros da duplicação da BR 101. Ele compareceu à cidade acompanhando do deputado federal João Roma (PL), que é pré-candidato a governador da Bahia com o apoio de Jair Bolsonaro, o “mito”.

Os visitantes chegaram enaltecendo o governo do “mito” e não faltaram declarações à imprensa, ataques às gestões petistas. Talvez por falta de tempo não tenham oferecido informações mais detalhadas, sobretudo aquelas referentes ao Anel de Contorno, cuja situação é crítica há décadas. O ministro anunciou o início das obras em junho, com a construção de pontes e viadutos. E ficou nisso. Pouca informação para uma obra tão essencial à vida da cidade.

Promessas, aliás, não tem faltado em relação à duplicação da via. No primeiro ano de governo, em 2019, o “mito” anunciou a obra numa cerimônia em Vitória da Conquista. No ano seguinte nova promessa, desta vez do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que visitava Serrinha. Por fim, em 2021, mais uma vez Jair Bolsonaro fez referência à obra. Agora, com a aproximação das eleições, o anúncio se renova.

Sobrepondo-se à duplicação do Anel de Contorno há uma nova promessa, esta bem delirante: um rodoanel, com 106 quilômetros de extensão, R$ 1,6 bilhão de investimento – estimam parceria com o setor privado para a construção – e até o uso navegável do rio Jacuípe. A apresentação aconteceu em março, em Brasília, no Ministério da Infraestrutura. O noticiário não trouxe informações sobre o início das obras, prazos, nem previsão de conclusão. Noutras palavras, não há nada de concreto.

Em ano eleitoral é comum promessas serem requentadas e, em alguns casos, mobilizam-se tratores, move-se terra para impressionar a população, agadanhar eleitores, passando a impressão de que agora vai. Depois as obras se arrastam, intermináveis. Será que a prometida duplicação do Anel de Contorno – já há um trecho duplicado, no trecho Sul – vai cumprir o mesmo script? Os próximos meses trarão as respostas.

Para além das pomposas promessas de ano eleitoral, é necessário solucionar o problema. Congestionado, mal-conservado e perigoso para quem por ele trafega, o Anel de Contorno aguarda há décadas intervenção. Não há nada de novo em promessas reiteradas, nem em projetos megalômanos.