Rui Costa promete requalificar BA-084 (Berimbau-Coração de Maria)

Em evento hoje em Conceição de Jacuipe (Berimbau), a 27km de Feira de Santana, o governador Rui Costa coordenou um palanque, para anunciar investimentos, composto por inúmeros prefeitos, vice e ex-prefeitos de diversas regiões do estado. Ele anunciou a requalificação da BA-084 com investimento, realizadosuperior a R$ 30,7 milhões. Serão pavimentados 39,6 km de rodovia com prazo de conclusão em abril de 2023.

Na cidade, o governador visitou o Colégio Estadual Domingos Barros de Azevedo e o Colégio Estadual de Conceição do Jacuípe, que vai ganhar uma nova sede. O projeto reúne um investimento de R$ 27, 2 milhões.

Foi ainda autorizado convênio com o município para construção de uma creche municipal com atendimento 24h e um convênio fixado em mais de R$ 22 milhões, com a Secretaria de Saúde (Sesab), vai viabilizar a ampliação e reforma do Hospital Municipal. A construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário, arquibancada e centro de treinamento de boxe e artes marciais na localidade de Ilicuritiba tem investimento estimado é de quase R$2 milhões.