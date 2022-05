Todo mundo junto, misturado e imprensado

Os profissionais da área de Comunicação Social e convidados acessaram a senha alegria, saíram do modo avião e ficaram on-line no Feijão Imprensado, que ocorreu no Nobre´s Cervejas & Petiscos, em Feira de Santana, no Dia do Trabalhador (1º de maio de 2022).

Promovido pelo grupo Os Imprensados FSA, o evento foi prestigiado por um grande número de jornalistas, radialistas, políticos, empresários, artistas, entre outros atores sociais, que celebraram a vida com boa música, dança, resenhas, abraços acalorados e comes e bebes.

O paredão musical ficou por conta das bandas Revolusamba e Axeffona, além dos cantores Wesley Santos, Gil Marques (banda Skina) e Binho (Mr. Xevada). A festa também contou com a entrega do Troféu Imprensado aos comunicadores Luiz Tito, Elsimar Pondé, Edilson Veloso, Marly Caldas, Sued Cordeiro, Anderson Dias, Osvaldo Cruz e Denivaldo Santos.

Segundo os organizadores do evento, Sérgio Augusto, Jorge Teles, Reginaldo Santos e Tom Bessa, as quatro funções básicas do grupo Os Imprensados foram atendidas, que são “entretenimento, fomento à cultura, fortalecimento das relações interpessoais e reconhecimento dos profissionais que prestam inestimáveis serviços à sociedade”.

A próxima meta do grupo para este ano é a implantação do Camarote Imprensado na Micareta de Feira de Santana.

Sérgio Augusto é jornalista, poeta e compositor. Trabalhou de 2009 a 2020 como chefe de Redação e assessor parlamentar no Legislativo feirense. Também atuou como jornalista no jornal Folha do Estado, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e no Portal MCE. Atualmente, é diretor da webTV MCE (Multimídia Comunicação de Eventos).