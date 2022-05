Fenaj lança dossiê no Dia da Liberdade de Imprensa

HOJE, terça-feira, 3 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Liberdade de imprensa. Para marcar a data, o SINJORBA (Sindicato dos Jornalistas Bahia) alia-se à FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas) e ao grupo de pesquisa objETHOS no lançamento do dossiê “Ataques ao Jornalismo e ao Seu Direito à Informação”, em live no canal da Federação no Youtube, às 19h30, com transmissão simultânea por canais de sindicatos dos jornalistas de todo o Brasil no Facebook.

O evento reunirá a presidenta da Fenaj, Maria José Braga, e um dos coordenadores do objETHOS, Rogério Christofoletti. O dossiê, produzido ao longo de três meses e dividido em quatro capítulos, aprofunda o debate sobre a violência contra o jornalismo no Brasil e seus impactos nos direitos da sociedade, como o direito à informação.

O levantamento utiliza como subsídio o “Relatório de Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa 2021”, elaborado anualmente pela FENAJ desde 1998, analisando denúncias envolvendo hostilidade à atividade jornalística no país.

