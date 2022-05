Poeta Chico Pedrosa recebe título de ‘Cidadão Pernambucano’

No próximo dia 10 (terça-feira da próxima semana) o poeta Chico Pedrosa é agraciado com o título de “Cidadão Pernambucano” pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, em solenidade que começa às 18 horas e em seguida, 19h, começa a confraternização no “Bar do Veio” no bairro do Recife Antigo.

Em sua página no Instagram o poeta pernambucano Jorge Filó anuncia a honraria ao colega e amigo com versos:

O Mestre Chico Pedrosa/

Com todo merecimento/

Pelo estado que adotou/

Tem seu reconhecimento/

Cidadão Pernambucano/

Esse poeta PRESTANO/

Será só contentamento.