‘Cantoria no MAP’. Que venha logo a próxima!

CANTORIA NO MAP, sábado passado, sob a batuta de Carlinhos Pedrosa, com participações de diversos artistas do repente, do cordel e da poesia popular, e estrelado por Zé Francisco, violeiro de Feira que dividiu o palco com José Soares de Caruaru.

Bom público, bandeja boa e agradou os poetas. Feira gosta de Cantoria.

Que venha a próxima!

