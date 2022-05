Cacá diz que ele e ACM Neto são “dois cabras retados”

No encerramento da primeira maratona de viagens para o interior do estado, ao lado de ACM Neto, o deputado federal Cacá Leão (PP), pré-candidato ao Senado, disse no sábado (07), em Ribeira do Pombal, que nunca escondeu a amizade que nutre pelo ex-prefeito de Salvador e que os dois juntos “farão muito pela Bahia”.

“Se o povo da Bahia nos der a missão de ACM Neto ser governador e eu, senador, vocês terão dois cabras retados que vão trabalhar por vocês”, afirmou Cacá.

A região de Pombal, por estar no meio do caminho entre Salvador e o Rio São Francisco, era rota de tropeiros e outros viajantes, servindo de ponto de parada, em especial a aldeia de Canabrava, atual Ribeira do Pombal, onde, nos limites com Quijingue e Banzaê, vive o povo Kiriri, grande exemplo de resistência do Nordeste do país.Lá, o pré-candidato do PP ao Senado disse que ele e Neto saberão tratar os povos indígenas com o respeito histórico que merecem.