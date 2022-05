Colbert comenta dados do IDEB e cobra responsabilidade de professores

Em podcast veiculado hoje prefeito de Feira de Santana comenta os números do Ìndice de Educação Básica na Bahia e em Feira de Santana (IDEB), 4.4 e 3.2 a, concluindo que do ponto de vista da Educação pública, “a Bahia é uma tragédia”.

Colbert faz comparativos da posição da Bahia com outros estados nesse ranking observando a colocação do estado na “rabeira” da lista.

Ele também criticou a falta de compromisso de professores com esse quadro. “Quando nós temos uma boa universidade quem é que responde pela força da Universidade? Não é porque o governo é bonzinho. É porque professores, diretores e alunos constróem uma boa universidade. A responsabilidade de criar uma boa escola é, principalmente, do professor“, criticou, sem citar diretamente a APLB, que faz uma movimentação sistemática de protestos, manifestações e paralisações no ensino público de Feira. O Prefeito disse que a grande necessidade hoje é desse compromisso.

Ouça o poodcast: