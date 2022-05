Governador Rui Costa em Amélia Rodrigues nesta quinta-feira

O governador Rui Costa fará a inauguração nesta quinta-feira (12), às 9h, da 1ª etapa da obra de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento que fornece Água (SIAA) para os municípios de Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Teodoro Sampaio e Terra Nova, além de fazer a entrega da rede para abastecimento do povoado de Canto Verde (Amélia Rodrigues).

A obra representou um investimento de mais de R$ 56 milhões da Embasa e Governo do Estado na região, contemplando a implantação de novas adutoras e subadutoras, redes de distribuição, estações de bombeamento, além da ampliação da estação de tratamento de água de Amélia Rodrigues. O volume de água fornecido para os municípios foi duplicado, beneficiando mais de 100 mil pessoas. “É um ganho importante para a população que passou a ter mais água e com mais regularidade em suas casas”, destacou o gerente regional da Embasa, Euvaldo dos Santos Neto.

Além das inaugurações, o governador também vai assinar ordens de serviço para início das obras da 2ª etapa de ampliação do SIAA de Amélia Rodrigues, visando melhorar ainda mais o atendimento aos municípios de Conceição do Jacuípe e Coração de Maria, e para implantação da rede que vai atender as localidades de Sapé, Amparo, Deiró e Picado, em Conceição do Jacuípe e Cambota, Ferrubia, Ninho da Gata e Comissário, em Coração de Maria. Também vai autorizar a licitação para 3ª etapa da ampliação do SIAA que vai beneficiar os municípios de Teodoro Sampaio e Terra Nova.

Próximas etapas – A obra de ampliação do SIAA de Amélia Rodrigues tem ainda mais duas etapas. A 2ª etapa das obras compreende a implantação de equipamentos de bombeamento, mais 8 km de adutora e dois reservatórios. A terceira e última etapa prevê mais 20 km de adutoras e subadutoras, 10 reservatórios elevados e intervenções que vão contemplar, além dos municípios abastecidos pelo sistema, a sede de Teodoro Sampaio e as localidades de Lustosa, São Bento do Inhatá e Nazaré do Jacuípe.