Poder Judiciário da Bahia lembra Ruy Barbosa no ‘Dia da Memória’

Em homenagem ao Dia da Memória do Poder Judiciário, celebrado em 10 de maio o Poder Judiciário da Bahia, por meio da Comissão Permanente de Memória, divulga dois materiais em acesso livre sobre o jurista baiano Ruy Barbosa: o Memorial Ruy Barbosa, que resgata em detalhes a vida e obra do jurista e abolicionista baiano em forma de linha de tempo; e o e-book “Antecedentes Históricos do Fórum Ruy Barbosa”, que contextualiza o surgimento do Tribunal baiano, até a construção de sua sétima sede – o Fórum Ruy Barbosa.

Memorial Ruy Barbosa – Completa com uma galeria de fotos e documentos da época, a linha do tempo do Memorial Ruy Barbosa reconstrói cuidadosamente a trajetória do jurista baiano, desde seu nascimento até o translado de seus restos mortais à cripta onde descansam até hoje, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O site está disponível para consulta e pesquisa por meio da página da Comissão Permanente de Memória do PJBA.

E-book – O livro “Antecedentes Históricos do Fórum Ruy Barbosa” foi lançado, inicialmente, em formato físico, em comemoração aos 70 anos de inauguração do Fórum Ruy Barbosa, em 2019. A obra conta com texto original de Carlos Alberto Carrillo, revisão do Desembargador Lidivaldo Reaiche e fotografias originais de Nei Pinto Ferreira e Carlos Alberto Carrillo. Nos capítulos, são abordados temas como a opulência e a miséria das Cortes de Justiça na Bahia, inventários e regimentos dos Tribunais e a ocupação e o acabamento do Fórum Ruy Barbosa. O e-book está disponível, de forma gratuita, na página da Comissão Permanente de Memória do PJBA.

Ruy Barbosa –Nascido em 5 de novembro de 1849 – a mesma data em que, 100 anos depois, seria inaugurado um Fórum em sua homenagem – Ruy Barbosa de Oliveira nasceu no Centro Histórico de Salvador.A Lei Federal nº 5.579 institui o dia 5 de novembro, em homenagem ao nascimento de Ruy Barbosa, como Dia da Cultura e da Ciência.

Em 1888, em Salvador, no Teatro São João, no evento promovido pela Sociedade Libertadora Baiana, Ruy Barbosa defendeu a abolição da escravidão, que se comemora amanhã, 13 de maio.

Semana da Memória – , o PJBA está com uma programação de notícias multimídia que visa aproximar a população da história e do rico legado do Tribunal baiano. A data objetiva conferir maior visibilidade à Memória da Justiça brasileira e à importância do resgate, preservação, valorização e divulgação do seu patrimônio histórico.

O projeto faz parte da Semana da Memória, proposta pelo Programa Nacional de Gestão

Imagem: busto de Ruy Barbosa