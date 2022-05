ACM Neto e Cacá dançam o “piseiro” pelo interior da Bahia

A dança do piseiro tem virado marca das viagens da dupla (ACM Neto e Cacá) no interior, diz o release da assessoria de Cacá Leão, candidato a Senador, na chapa de ACM Neto. Essa semana em entrevistas a emissoras de TV o candidato ao Senado disse que no quesito piseiro, ele “já está aprovado”.

No último final de semana, Cacá, ao lado de ACM Neto, percorreram nove cidades e cumpriram 11 agendas políticas. Em todas, os dois dançaram com o público o ritmo musical “piseiro” ou “pisadinha”, informa a assessoria.

“Foi uma caminhada maravilhosa, levando a mensagem de que a Bahia pode mais. As pessoas têm recebido com alegria e o piseiro já está virando marca da nossa pré-campanha com Neto”, disse o filho de João Leão (PP).

Enquanto dançam a pisadinha a vaga de candidato a vice-governador continua disputada entre o deputado Marcelo Nilo e o ex-prefeito de Feira de Santana. Ambos participam das viagens pelo interior. (foto)