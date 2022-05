Bembé do Mercado, festa de preto nesta sexta-feira em Santo Amaro

Após dois anos sem realizar os festejos presenciais, por conta da pandemia, a manifestação cultural Bembé do Mercado, promovida anualmente em Santo Amaro, no recôncavo baiano, trará este ano uma programação especial para comemorar os seus 133 anos de existência.

O Bembé do Mercado tem sua origem no final do século XIX . Conhecida como Festa de Preto ou Candomblé de Liberdade, surgiu a partir de 1988, quando um grupo de negros se reuniram no dia 13 de maio, na praça pública da cidade de Santo Amaro da Purificação para comemorar a abolição da escravatura. O evento é marcado por manifestações religiosas do Candomblé, reunindo o povo dos terreiros do recôncavo baiano em reverência aos orixás.

Veja a programação da festa para amanhã, sexta-feira,13:

Largo do Mercado

05h – Alvorada

09h30 – Roda de Saberes III – Reverência à Ancestralidade e ao Poder Feminino no Candomblé

14h – Sessão Solene na Câmara de Vereadores: 133 anos do Bembé do Mercado.

Tema: Bembé do Mercado 133 anos, História, Tradição e Religiosidade.

Saudação à Ancestralidade: Oriki: Egbomi Manuela de Ogunjá

Oradoras: Professoras: Ana Rita Machado, Ana Santo Amaro e Rita de Cássia Dias.

16h30 – Mulheres Percussivas

17h30 – Caminhada do povo de santo ao Largo do Mercado Municipal

18h – Mostra de Cinema:

Bembé do Mercado, 130 anos

Bembé em tempos de Pandemia

19h30 – Samba de roda Tumba lá e cá

20h –Samba Criôla

21h – Fogo Pagô

Homenagem da Associação Beneficente Bembé do Mercado Bembé à Nicinha do Samba

22h30 – Samba de Roda Raízes de Santo Amaro

23h30 – Cortejo Afro

A festa continua até o sábado.

Foto: Zeza Maria