Centro Gemológico da Bahia abre inscrição de curso para joalheria

O Centro Gemológico da Bahia (CGB), localizado em novo endereço no Pelourinho, está com inscrições abertas para o novo curso de Gestão e Linha de Montagem para Joalheria, 100% presencial, que ocorre entre os dias 06 e 20 de junho, de segunda a sexta, das 13h às 17h. O curso é fruto de uma parceria entre o Senai e o CGB, coordenação externa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Para consultar condições e realizar matrícula acesse: https://curtaduracaosenaiba. com.br/cursos/gestao-e-linha- de-montagem-para-joalheria/

“O Centro Gemológico da Bahia é uma referência na avaliação, pesquisa, difusão, classificação e valorização das gemas e joias do estado, além de ser um polo que fomenta a capacitação profissional através de cursos profissionalizantes do setor conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Temos o prazer de anunciar um novo curso, que vai agregar ainda mais valor ao segmento, em uma nova sede, com mais espaço e salas mais amplas”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Nunes.

De acordo com a coordenadora do CGB, Mônica Correa, o centro oferece também cursos de joalheria, lapidação e gemologia. “Exclusivo em Salvador, a formação em Gestão e Linha de Montagem para Joalheria vai ensinar o aluno a desenvolver e gerir uma linha de montagem para fabricação de suas peças de joalheria. Para realização da capacitação, serão disponibilizados a sistemática de biblioteca (itinerante) e do acervo bibliográfico, além de laboratórios, equipamentos, maquinários e materiais para os alunos realizarem as aulas práticas”, destaca.

As aulas terão carga horária de 40 horas e os alunos precisam preencher alguns requisitos: ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e já ter feitos os cursos de Joalheria Básica e Joalheria Avançada. Será considerado aprovado por média final o aluno que alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete) e tiver frequência mínima de 75% em cada disciplina do curso. O certificado será emitido com os dados inseridos pelo aluno no formulário de matrícula.

Alguns dos temas do curso serão: empreendedorismo e gestão, planejamento de linha de montagem, preparo de ligas de solda e metais utilizados na joalheria, laminação e trefilação de metais. Operações básicas: serrar, limar, decapar, modelar, soldar, recozer e polir, além da execução de projetos: anéis, alianças, brincos, colares, pulseiras, projeto livre e acabamentos.

Fonte: SDE