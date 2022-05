OAB/Feira discute melhorias na comarca de Santo Estevão

Uma reunião com o intuito de discutir melhorias para a comarca de Santo Estevão, a 44km de Feira de Santana, ocorreu, o tem, entre a juíza da Vara Cível da cidade, Adriana Pastorele da Silva Quirino Couto e membros OAB Subseção Feira de Santana, representada pelos advogados Dr. Pedro Mascarenhas Neto e Dr. Marcos Santana.

Um dos temas da reunião foi o acervo da unidade bem como a sua movimentação, e foi explicado acerca do seu funcionamento e formas. Ainda, a situação dos feitos nos quais o município de Santo Estevão é polo da demanda esteve na pauta, e foi dito pela magistrada que busca-se auxiliar da melhor forma possível o juiz substituto pera atuar nestes autos. Na ocasião, os advogados sugeriram agendar uma reunião com o magistrado para que seja relatada a demanda da advocacia e encontrada uma solução para tal.

Ainda, a digitalização dos feitos que, até então, não foram categorizados – e que, por muitas vezes, ficam fora da ordem processual, foi outro tema debatido. Também foi colocada em pauta a situação dos processos que dependem de perícias, e as dificuldades enfrentadas junto ao setor de pagamentos dos peritos nomeados. Os presentes no encontro trataram ainda sobre a manutenção do modelo hídrido para realização de audiências, não se descartando, contudo, a realização de audiências presenciais.

Também estiveram presentes na ocasião membros da advocacia local e a delegada Dra. Caroline Gomes. Para informações com a Vara é disponibilizado o e-mail

[email protected] e o telefone 75-3245-1726. Já para entrar em contato com o Juizado Especial da cidade, o e-mail é: [email protected]