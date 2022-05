PT da Bahia divulga adesão do prefeito de Uauá a Jerônimo

A Assessoria de Imprensa do Partido dos Trabalhadores na Bahia divulgou que “mais um um prefeito do Partido Progressistas (PP) declarou apoio a Jerônimo Rodrigues, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Governo da Bahia”. Desta vez o prefeito Marcos Lobo, de Uauá, no sertão baiano. Só que o prefeito não é do PP e sim do PDT. Horas depois foi feita a retificação.

Desde o rompimento de João Leão (PP) com o governo Rui Costa, que o PT adotou a estragégia de divulgar os prefeitos que se mantiveram na base do governo. Um dia após o anúncio do rompimento quatro prefeitos do Partido Progressita marcaram presença em um evento do governo, no sul da Bahia. “Além de integrarem o palanque, os prefeitos confirmaram apoio à pré-canditatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao Governo do Estado. Prestigiaram o encontro os prefeitos Juracide Barro Preto; Jadson Albano, de Coaraci; Dr. Marival, de Nova Canaã e Paulo Rios, prefeito de Itororó”.

O prefeito de Uauá falou na rede social sobre o encontro com o pré-candidato do PT na sucessão estadual. “Estive com nosso futuro governador Jerônimo Rodrigues, debatendo projetos e ações futuras para Uauá continuar nesse ritmo forte de desenvolvimento”.