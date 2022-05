Morreu o ex-vice governador Luiz Viana Neto

Morreu hoje aos 88 anos, em Salvador o ex-vice governador, ex-deputado federal e ex-senador, Luiz Viana Neto, filho do ex-governador Luiz Viana Filho, família das mais representativas da elite e do poder politico-econômico da Bahia. Seu pai e ele estiveram ao lado dos militares durante a Ditadura.Em 1986 o grupo dos Viana rompeu com o então ‘cacique’ baiano ACM e apoiou Waldir Pires que derrotou o carlismo.

“Meu grande pesar pelo passamento do ex-senador e deputado federal Luiz Viana Neto, Doutor em Direito pela Universidade de Paris, apesar de filho do ex-governador baiano Luiz Viana Filho, que teve papel ativo no golpe militar de 1964, era um liberal, um democrata, que rompe com as forças conservadoras para apoiar a candidatura de Waldir Pires ao governo do Estado, em 1986. Pessoas como ele foram fundamentais para a instauração e consolidação da nossa democracia, agora ameaçada por alguns insanos”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Adolfo Menezes.

Luiz Viana Neto, nasceu em 7 de novembro de 1933, foi vice-governador entre 1979 a 1983 e senador de 1990 a 1991. Foi deputado federal por quatro mandatos, entre 1967 e 1995. Renunciou ao mandato de deputado federal na legislatura 1987-1991 para assumir e ser efetivado no mandato de Senador, na vaga de seu pai Luiz Viana Filho, em 11 de junho de 1990.