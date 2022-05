UEFS retoma obra no campus paralisada há quase 10 anos

Paralisada há quase 10 anos, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), através da Unidade de Infraestrutura e Serviços (Uninfra), recomeçou as obras do novo Pavilhão de Aulas, localizado ao lado da Pós-graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente.

Além dessa, existem outras obras inconclusas no campus. A principal é o auditório central, também iniciado há mais ou menos 10 anos.

A obra já havia sido iniciada em 2014, mas foi paralisada logo no início com a extinção da Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab). O novo prédio contará com três pavimentos e área construída de 4.152,08 m2, com capacidade para 36 novas salas de aula. Agora, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), há uma previsão de execução no período de 09 meses. De acordo com a coordenadora da Uninfra, Nadja Ribeiro, as obras não irão afetar o funcionamento das aulas e atividades no campus universitário.

Para o reitor da Uefs, professor Evandro do Nascimento, a conclusão do prédio resultará na disponibilidade de um número maior de salas de aula, fortalecendo a infraestrutura para os cursos de graduação da Uefs.