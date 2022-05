Aldo Arantes lança em Itabuna biografia de Haroldo Lima

A trajetória e as idéias do baiano Haroldo Lima – um dos principais dirigentes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), falecido em março do ano passado, é contada pelo ex-deputado constituinte Aldo Silva Arantes, no livro Haroldo Lima coragem e dedicação à luta do povo, que será lançado na próxima terça-feira (17/05), às 18h, no Sindicato dos Bancários, em Itabuna, sul da Bahia.

“É com orgulho que recebemos em nossa cidade esse brilhante autor que fez com tanta veemência a biografia desse grande líder comunista baiano”, celebrou o presidente do PCdoB de Itabuna, Wenceslau Júnior.

A história é dividida em três partes: a vida de Haroldo Lima em Caetité, a filiação no partido comunista e a resistência à Ditadura Militar. Os textos e imagens que, integram o livro possui relatos escritos pelo líder comunista baiano que faleceu em março de 2021, vítima da Covid, sem conseguir ver suas memórias publicadas.

POESIA DE PATATIVA – Aldo Arantes revela algumas curiosidades como a de que Haroldo Lima também era um grande “contador de histórias e “adorava recitar as poesias de Patativa do Assaré.” Na biografia estão registrados, pelas mãos do próprio Haroldo, muitos destes casos que deve despertar o interesse e a emoção de todos os que o lerem.

Haroldo Lima era advogado e mestre em Ciência Política. Foi integrante da Juventude Universitária Católica (JUC) e da Ação Popular (AP), presidiu a União Nacional dos Estudantes entre 1961 e 1963 e ingressou no PCdoB em 1972, com a incorporação da AP, e desde então integra o seu Comitê Central. Em 1976, após a Chacina da Lapa, foi preso e torturado pela ditadura militar e exerceu em quatro oportunidades o mandato de deputado federal pelo estado de Goiás, tendo sido um dos deputados Constituintes de 88.