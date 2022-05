Críticas de Cacá Leão focam segurança pública e educação

No Sul da Bahia neste final de semana, o pré-candidato ao Senado, deputado federal Cacá Leão (PP), misturou turismo e segurança pública para defender a eleição de ACM Neto ao governo do Estado.

Ele disse que está empenhado a trabalhar para devolver o desenvolvimento econômico e potencializar o turismo da região. Cacá, ACM Neto e diversas lideranças estiveram sábado em encontros em Itajuipe e Itabuna. O candidato também voltou a criticar o atual governo baiano pelo pior índice de educação do país.

“Precisamos devolver a pujança, a força motora que essa região já teve na economia do estado da Bahia e vocês podem ter certeza que, com ACM Neto no governo, Itabuna e toda a região Sul vão ter um parceiro”, disse.