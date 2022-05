Mais três dias sem aulas na rede pública: APLB convoca paralisação

A APLB de Feira de Santana está convocando através de publicidade nas principais emissoras de rádio da cidade, para uma nova paralisação na rede pública municipal de ensino. Amanhã, terça,17, tem manifestação,pela manhã, na porta da Secretaria Municipal de Educação com uma pauta de reivindicações financeiras

A manifestação convoca “toda a comunidade” da educação pública municipal. Há menos de um mês a Justiça determinou como ilegal a greve decretada pela entidade (leia aqui). As paralisações relâmpagos continuaram a acontecer e são praticamente semanais.

O confronto entre APLB e a Administração Pública do Município tem se intensificado nos últimos tempos, cujo ponto alto foi o episódio denominado Guerra no Paço (veja aqui) quando professores e vereadores entraram em conflito violento com Guardas Municipais.