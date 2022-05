Zé Neto lança pré-candidatura à reeleição neste domingo

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Feira de Santana oficializa neste domingo (22) a pré-candidatura à reeleição do deputado federal Zé Neto para Câmara dos Deputados. O evento acontece às 9h, no Ville Convention (Ville Goumert), na Av. João Durval.

O lançamento contará a participação dos pré-candidatos do #TimeDeLula ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, do governador Rui Costa, dos senadores Jaques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel, dos presidentes do PT Bahia, Éden Valadares, e do PT Feira, Gerinaldo Costa, de deputados estaduais, prefeitos(as) e vereadores(as) do município e região, além de diversas lideranças e representações da sociedade em geral.