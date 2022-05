Biodiversidade na Bahia (2)

A compreensão da biodiversidade é fundamental para que se entenda o funcionamento dos ecossistemas e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos (SE) — o conjunto de bens e sistemas providos pela natureza que impactam a sociedade em ambientes rurais e urbanos. Exemplos de SE são a absorção de CO2 pelas plantas, a

produção de água potável, alimentos e fármacos, a ciclagem de nutrientes, o controle de doenças e pragas, a produção de fibras e madeiras, a formação do solo, a polinização e a dispersão de sementes e diversos produtos químicos, além dos benefícios naturais mais difíceis de mensurar, como a recreação.

Embora os SE não sejam tão perceptíveis pela população, análises em largas escalas e modelagens de sistemas e de cenários evidenciam, de forma inequívoca, sua importância. Em um cenário de mudanças climáticas, no entanto, a estabilidade dos SE depende de medidas de proteção da biodiversidade. O esforço conjunto de diferentes atores públicos e privados, com a participação da sociedade, é necessário para estabelecer e acompanhar medidas de preservação e de restauração da biodiversidade e, consequentemente, dos SE.

A conservação ambiental exige a articulação de equipes com expertise interdisciplinar — e, em muitos casos, transdisciplinar — para as tomadas de decisão. A visão ampliada das relações entre os sistemas socioeconômicos, ecológicos e evolutivos é fundamental para a formulação de ações, como as iniciativas da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES).

São muitas as pressões exercidas sobre a biodiversidade, indo de declínios significativos nas populações de muitas espécies — frequentemente como resposta a alterações em suas áreas naturais de ocorrência — a extinções locais. Em alguns ambientes, como os aquáticos, marinhos e continentais, as espécies são afetadas principalmente pela superexploração e pela contaminação por poluentes como resíduos de agrotóxicos, esgotamento sanitário e derramamentos de óleo. Já nos ambientes terrestres, a principal ameaça é o desmatamento, que vem aumentando a cada ano, principalmente na região oeste da Bahia.

Com uma área de 564.692,669 km², o estado ocupa 37,7% da região Nordeste. Em seu território, estão inseridos os biomas da Caatinga (CA), Mata Atlântica (MA) e Cerrado (CE). É um cenário rico, com vegetação e fauna diversificadas e que torna a Bahia um dos estados mais biodiversos do Brasil.

Neste contexto, medidas urgentes de proteção da biodiversidade baiana são necessárias para mitigar impactos negativos ao ambiente e à sociedade. Entre elas estão avaliações sobre a resiliência da biodiversidade às mudanças climáticas, estudos sobre biodiversidade e agricultura, manutenção de Unidades de Conservação e saberes tradicionais, preservação dos ecossistemas aquáticos e, simultaneamente, proposição de ações de monitoramento participativo como estratégia para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade na Bahia, em largas escalas de tempo e espaço.