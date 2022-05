“Queremos no Senado um cara com juventude e ideias novas”, diz ACM Neto

“Muitos acham que o Senado é a casa para aposentar os políticos, mas nós pensamos diferente. Queremos no Senado um cara com garra, disposição, energia, juventude, ideias novas. Um cara que vá para Brasília e brigue por nós, mas também que já tenha experiência. Cacá foi três vezes deputado, líder do PP no Congresso Nacional e, se Deus quiser, o futuro senador para atender a Bahia”, disse ACM Neto, pré-candidato ao governo do estado pelo União Brasil, em Macaúbas, na noite de sexta-feira (20).

O ex-prefeito de Salvador lembrou que o deputado federal Cacá Leão (PP) pode vir a ser o senador mais jovem da história política da Bahia e “além da juventude e ideias inovadoras, Cacá já tem experiência e influente atuação parlamentar.” ACM também ressaltou a importância que um senador tem: “O responsável pela defesa dos interesses do nosso estado é o senador. Quem tem que estar no Congresso Nacional brigando pela Bahia, lutando pelos baianos, é o senador”