UEFS busca monitores para atuarem na celebração dos 46 anos

A Pró-reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas para seleção de monitores para atuarem no evento de celebração dos 46 anos da Uefs. Estão sendo oferecidas 24 vagas para alunos de graduação regularmente matriculados na instituição. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (24) através do endereço: https://forms.gle/w6HaoUWJnJL1RgFZA5.

Os candidatos precisam fazer o upload de documento de identificação com foto, guia de matrícula atualizada e comprovação de vacinação contra a covid-19. O exercício da monitoria não será remunerado. Os selecionados vão receber certificado com carga horária mínima de oito horas. A chamada pública com outras informações sobre a seleção está disponível AQUI.

46 anos da Uefs Os 46 anos da Uefs serão celebrados em um evento aberto ao público na Alameda dos Oitis, no campus universitário, nos dias 30 e 31 de maio. No período serão realizadas diversas atividades gratuitas, entre 9h e 20h. A programação inclui atendimento ao microempreendedor individual, aulas de yoga e ginástica laboral, venda de livros da Editora Uefs e de outras editoras universitárias, vacinação contra gripe e covid-19, testagem de covid-19, sorteio de brindes e apresentações culturais, dentre outras atividades.