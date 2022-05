Como está a vacinação contra a Covid-19 em Feira?

Vá lá que os casos de Covid-19 caíram na Feira de Santana nos últimos meses: dados da Secretaria Municipal de Saúde da quinta-feira (19) indicam que, naquele dia, havia apenas um paciente internado e foram registrados somente sete novos casos. Mas a situação já foi mais favorável e o número de casos pode crescer, como vem acontecendo em outras regiões do País. É o que estimam infectologistas que vem acompanhando a evolução da pandemia no Brasil.

Assim, a vacinação – quem afirma também são profissionais da saúde – segue imprescindível. Sobretudo agora, quando o uso de máscaras foi revogado e as pessoas voltaram a se aglomerar, em festas, bares, eventos diversos e se preparam para as festas juninas que – é a regra – são sinônimo de viagens e de multidões aglomeradas. Há, inclusive, a expectativa de que os casos recrudesçam por conta desse período.

A quantas anda a vacinação contra a Covid-19 aqui na Feira de Santana? Há dias o vacinômetro não é atualizado – os dados mais recentes são de 14 de maio, pelo que consta no site da Prefeitura – e não há nenhuma informação sobre a quarta dose, que já está sendo aplicada nos feirenses acima de 60 anos e em pacientes imunossuprimidos.

Pelo que vejo lá, é bom ressaltar que o alcance da primeira dose é significativo: 561,2 mil imunizados numa população total estimada pelo IBGE em 624 mil pessoas. Houve, também, a aplicação da segunda dose em 499,8 mil feirenses e a dose de reforço – a terceira – é que ainda está muito aquém do desejável: só 237,3 mil pessoas buscaram os postos para se imunizar.

No caso da terceira dose é pouco, principalmente porque – é o que afirmam os especialistas – a variante ômicron está circulando e pode desencadear um novo ciclo de infecções. Sobre a quarta dose não há informações disponíveis no site e, pelo que se percebe, não há uma ampla campanha de divulgação até agora. Como se sabe, a pandemia não acabou e todos os esforços para incentivar a vacinação seguem indispensáveis.

O vacinômetro da Prefeitura de Salvador é bem mais completo e indica até o público-alvo na capital: 2,2 milhões de pessoas com 12 anos ou mais. Desse total, 97% tomaram a primeira dose, 96% a segunda – ou a dose única – e 65% já foram contemplados com a dose de reforço. A quarta dose é que ainda não deslanchou: só 71,7 mil imunizados. As informações são de 21 de maio e mostram a capital à frente da Princesa do Sertão no ritmo de imunização.

Foi considerável – e bem-sucedido – o esforço dos brasileiros em avançar com a vacinação nas etapas iniciais. Mas é necessário recuperar o ritmo, porque a pandemia não acabou e novas ondas podem sobrevir, conforme alerta a comunidade científica. Principalmente porque, tocado pela pulsão da morte, o País não tem comando e é cada um que tem que cuidar de si…