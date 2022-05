MDB de Feira promove encontro com Colbert e ACM Neto nesta quinta-feira

O pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (UB) vem a Feira de Santana nesta quinta-feira, 26, participar de uma reunião promovida pelo MDB local, às 12 horas, na CDL, praça da Matriz. Em Feira o MDB é liderado pelo prefeito Colbert Filho (MDB) que já declarou apoio à candidatura de ACM Neto,

No convite distribuído pelo partido constam as presenças de “ACM e Colbert e lideranças políticas da Bahia”. O encontro deverá contar também com o ex-prefeito de Feira, José Ronaldo, do mesmo partido do candidato e um dos cotados para ser o vice com ele.