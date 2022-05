Mortes por ‘troca de tiros’ contestadas em dois protestos na Feira

‘Troca de tiros’ é a versão policial mais usada na Bahia para justificar as mortes de diversas pessoas em operações de segurança pública. Hoje em Feira, dois protestos públicos, nas ruas, em lugares distintos, foram realizados para desmentir essa versão que já se tornou uma praxe e faz da Polícia baiana uma das que mais mata no país. A situação chegou a um ponto que as famílias e amigos de vítimas já não estão aceitando em silêncio as versões divulgadas amplamente pela imprensa.

Os protestos ocorreram nas avenidas Ayrton Sena e Presidente Dutra, com fechação de via e queima de pneus. Na avenida Dutra o protesto foi feito pelos familiares e amigos de Marcelo Felipe Guerra dos Santos Rocha, de 18 anos, foi morto no dia 1º de abril durante uma ação policial. Na Ayrton Sena o protesto foi pela morte de Roberto de Jesus, morador de um conjunto popular nas próximidades.

Em ambos os casos a versão policial tem as mesmas características: suspeito armado quando viu a Polícia começou a atirar e conduziam drogas. Ambas as versões são contestadas.

foto;Ney Rios