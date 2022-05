Zé Neto: “eleição mais importante da história do país”

Na luta pelo segundo Mandato de deputado federal, Zé Neto (PT-BA) exaltou o legado dos governos petistas na Bahia e no Brasil, e reafirmou que ‘essa será a eleição mais importante da história do país’, ao oficializar sua pré-candidatura à reeleição no Ville Convention (Ville Goumert) em Feira de Santana, neste domingo (22).

“Posso assegurar que de todas as eleições que participamos, essa será a mais importante do Brasil porque vai decidir de que lado o país vai construir seus caminhos daqui pra frente e a eleição de Lula é muito possível. Mas não podemos esquecer que ele deve ter o apoio do parlamento tanto na Câmara como no Senado e essa será uma grande tarefa não muito diferente à de Jerônimo Rodrigues, nosso futuro governador. Por isto é importante defender um projeto igual ao nosso“, avaliou.

Não será, segundo Zé Neto, uma eleição apenas entre Lula e Bolsonaro. “É uma eleição muito definida de setores conservadores que se aglomeram em torno do atual presidente e, do nosso lado, setores progressistas e nacionalistas que almejam um país com mais educação, saúde, segurança, cultura, desenvolvimento econômico e relacionamento internacional. E é nesse time que estamos, o que defende Lula, um país de diálogo e de paz ao invés de armas, onde demos a largada oficial nessa caminhada ao lado de mais de 40 caravanas de diversos municípios e regiões do estado, reafirmando que seguiremos com Lula presidente, Jerônimo governador, Geraldo Júnior vice-governador e Otto senador, com apoio de Rui Correria, de Jaques Wagner e de Ângelo Coronel”, disse o petista, conclamando que agora é “Zé Neto aqui, Jerônimo cá e Lula lá”.

O lançamento da pré-candidatura contou a presença de mais de 40 caravanas de diversos municípios e regiões da Bahia, entre elas, os deputados estaduais Robinson Almeida e Osni Cardoso, e os pré-candidatos(as) Luiz da Feira, Radiovaldo Costa, Tobias Albino e Dart Clair; o prefeito de Anguera, Mauro Vieira, que destacou a importância de eleger Lula; a líder sindical do FTL, Soraia Luiza, que enfatizou a necessidade de ampliar o orçamento federal e as políticas públicas sociais para os mais pobres; o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACEFS), Genildo Melo; os presidentes do PT Bahia, Éden Valadares, e do PT Feira, Gerinaldo Costa; vereadores(as), ex-vereadores(as) e ex-prefeitos, dentre outras.