Irdeb lança o 20º Festival de Música da Rádio Educadora FM

Um evento aberto ao público amanhã, quarta-feira (25), às 18h30, no foyer do Teatro Castro Alves em Salvador, marca o lançamento do 20º Festival de Música da Rádio Educadora FM. O maior festival de música da Bahia completa 20 edições neste ano e para marcar este momento serão anunciadas novidades para valorizar ainda mais compositores(as), intérpretes e músicos de toda a Bahia.

Mediado por Moema Bartira, o evento contará com as presenças do Secretário da Educação do Estado, Danilo de Melo, da Secretária da Cultura, Arany Santana, do Diretor Geral do IRDEB (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia), Flávio Gonçalves, e apresentação musical de Gab Ferruz.

As duas últimas edições alcançaram mais de 2.500 músicas inscritas entre composições com letras e instrumentais de centenas de cidades baianas e ainda de baianos residentes fora do Estado. A música baiana é referência em todo o mundo e este festival é uma iniciativa do Governo do Estado para reverenciar os profissionais da música.

Mais informações www.irdeb.ba.gov.br

