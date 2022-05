No tempo do radialista Erivaldo Cerqueira

Concluída mais uma edição do seu programa das madrugadas pela Rádio Subaé AM, Erivaldo Cerqueira circula pelos quatro cantos da cidade em busca de notícias policiais.

Numa dessas rondas recebe a informação que um homem havia sido esfaqueado por outro e foi levado às pressas para atendimento no Pronto Socorro do Hospital Clériston Andrade.

No local do crime, para onde o destemido repórter se deslocou, existia aglomeração humana e entre as pessoas uma mulher, amante da vítima em estado de desespero.

Erivaldo se aproxima e faz a pergunta no seu estilo inconfundível:

-Abre a boca e não me esconda nada. Como foi o fato minha senhora?

A mulher desesperada e também confusa fornece uma resposta hilariante, em que pese o momento trágico:

–Não, seu Erivaldo. A facada foi forte realmente, mas o fato dele não caiu não, seu Erivaldo…