OAB Feira realiza Campanha do Agasalho

O Conselho Consultivo da Jovem Advocacia (CCJA) da OAB Subseção Feira de Santana, em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e da Advogada e da própria instituição promove, mais uma vez, a Campanha do Agasalho. Com o tema “quem tem frio não pode esperar”, a campanha busca arrecadar agasalhos em bom estado de conservação para serem destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade.

São aceitas roupas femininas, masculinas e infantil, além de cobertores. As doações podem ser feitas até o dia 7 de junho na sede da OAB Feira, situada na rua Cel. Álvaro Simões, nº 74, bairro Centro, próximo ao Fórum Desembargador Filinto Bastos, bem como na unidade da Faculdade Estácio, campus Getúlio Vargas.