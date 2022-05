Prédios da Câmara de Vereadores de Feira estão sucateados

Na sede central, onde acontecem as sessões da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, o hall interno está sem teto, no plenários são dezenas de cadeiras imprestáveis além de sujeira exposta nas paredes das dependências; no anexo, além dos elevadores e da deterioração do mobiliário, diversos banheiros estão interditados.

Os prédios da Câmara estão sucateados e sem a manutenção adequada. Na parede do saguão sem teto há um aviso em um papel colado na parede de que a licitação para a cobertura está em andamento.Está ali há mais de seis meses.

Nos bastidores, a situação já virou alvo de gozação até porque a Presidência da Casa foi a autora do estardalhaço com devolução de dinheiro à Prefeitura “economizado” pela Casa.

– Que economia é essa que deixa a Câmara desse jeito? Que gestão é essa?, ironizou um ex-vereador que não quis se identificar, por motivos óbvios: não quer se indispor com o atual presidente, o iracundo vereador Fernando Torres, vezeiro em agredir pessoas verbal e fisicamente.