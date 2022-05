ACM Neto se diz preparado para governar “seja qual for o presidente”

“Tenho um arco de alianças com diversos partidos. Estarei preparado para governar a Bahia seja qual for o presidente. É o que tenho dito aos baianos“, disse ACM Neto à Folha de São Paulo em “Sabatina” que este diário está realizando com pré candidato a governadores.

Questionado sobre quem seria pior entre Lula e Bolsonaro, ACM Neto disse que nenhum dos dois representa o projeto que ele deseja para o Brasil e evitou uma das alternativas. “Vou me reservar ao direito de não antecipar posições até em respeito ao que pode acontecer e ao meu próprio partido”.

A principal crítica de ACM Neto ao governo de Rui Costa (PT) foi na questão da segurança pública. Para o ex-prefeito, o aumento da violência acontece por falta de enfrentamento efetivo da gestão petista diante da criminalidade.

O pré candidato do PT ao governo baiano, professor Jerônimo Rodrigues será sabatinado pelo jornal paulista na sexta-feira,27.