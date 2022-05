Governador inaugura novo Centro de Reservatórios em Feira

O governador Rui Costa vai inaugurar amanhã, quinta-feira (26), às 9h, o Centro de Reservação do Tomba, um conjunto com três grandes reservatórios com capacidade de armazenar oito milhões de litros de água/cada que faz parte das obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Feira de Santana (SIAA). Com um investimento da ordem de R$ 44,6 milhões, as obras do CR Tomba envolveram, além da construção dos reservatórios, a instalação de mais de 18 km de novas adutoras e redes distribuidoras para aumentar a capacidade de reservação e, assim, melhorar a operação do sistema e a prestação de serviços no sistema de abastecimento como um todo.

Nova adutora – Também estão em andamento as obras da nova adutora de água tratada que vai abastecer a região. Com extensão de 27 km e 1.400 mm de diâmetro, a nova adutora representa um investimento de R$ 143 milhões. A obra já se encontra com 81% do cronograma de execução concluído e deve ser entregue no ano que vem.