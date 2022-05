‘Os Bambas do Nordeste’ abrem hoje o festival de sanfoneiros na Uefs

A 11ª edição do Festival de Sanfoneiros, evento organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) acoontece hoje, quarta-feira,25, a partir das 18h30 no Auditório Central no campus da Uefs.Na abertura do evento, o tradicional grupo de forró “Os Bambas do Nordeste” faz uma apresentação especial.

“Os Bambas” foi criado há mais de 40 anos e reativado, há alguns anos, por iniciativa do músico Carlos Mattheus. Na nova composição do grupo estãoo próprio Mattheus, o sanfoneiro Baio do Acordeon (André Galdinho, que participou da primeira formação) e Vivaldo Oliveira. O grupo foi um dos inovadores do gênero “forró” com a introdução do trompete tocado pelo lendário Jacinto Limeira.

Mais de 30 sanfoneiros se inscreveram no Festival em três categorias: sanfona de até oito baixos, sanfona acima de oito baixos e infanto-juvenil, para sanfoneiros com até 14 anos. Sete foram selecionados para a final por um júri composto por músicos sanfoneiros e professores do curso de licenciatura em Música da Uefs. Todos os finalistas do Festival vão receber o prêmio de Seleção no valor de R$ 3 mil. Além disso, eles concorrem aos prêmios Júri Popular e Júri Virtual. A premiação totaliza cerca de R$ 30 mil reais.

Nesta edição, a votação do Júri Popular será pela primeira vez realizada no formato on-line. O público presente na final do Festival de Sanfoneiros vai escolher os vencedores, por categoria, através de um formulário que será disponibilizado no dia do evento através de um QR code. Como o evento também será transmitido no Canal da TV Olhos D’Água através do endereço https://www.youtube.com/ channel/ UCdIQBdLOFvzWCW4fCyyyG7w, o público de casa também vai poder participar das escolhas dos vencedores acessando e votado através do site do Cuca.

