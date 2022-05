Feira diferente: “apelidos de vereadores de Feira”

Apelidar as pessoas é uma tradição brasileira de Norte a Sul do país. O grande poeta, escritor e compositor Vinícius de Moraes escreveu que “o gênio do apelido é virtude brasileira”. Disse ele: Não conheço, em outros povos, uma tal espontaneidade na caracterização de tipos através de apelidos.

O Blog da Feira, após fazer menção em um twitter sobre um apelido que o vereador Jhonatas Monteiro ganhou nos bastidores da Câmara de Vereadores de Feira de Santana resolveu compilar os apelidos que eventualmente fazem parte das conversas informais naquela Casa, principalmente entre jornalistas e radialistas que fazem a cobertura profissional dos trabalhos legislativos e resultou nessa lista, que não abrange todos. Alguns são apelidos já públicos, os demais tornam-se agora. Veja a lista:

Lu de Rony – Viuvinha

Fernando Torres – Todo-Poderoso

Silvio Dias – Câmara de Gás

Jhonatas Monteiro – Garganta de Grilo

Paulão do Caldeirão – Professor

Edvaldo Lima – Pantera Cor-de-Rosa

Eremita – Ana Karenina

Luiz da Feira – Aquele abraço

Jurandy Carvalho – Pescador

Lulinha da Conceiçã – João Bôbo

Zé Carneiro – O Cego

Ron do Povo – Calça Justa

Zé Curuca – O Meu Primeiro

Ivamberg – Risadinha