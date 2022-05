O Véi Ramiro chegou para morar nas Auroras naqueles meses em que o Sertão se entrega ao Sol como a noiva virgem ao amante inevitável. Chegou desanimado. Seu apogeu da juventude foi na fazenda de Quincas Saldanha aonde se acoitam, vivas ou mortas, as memórias desse lendário fazendeiro e suas façanhas. Rio Grande, Siará, Parahyba e até a Pernambuco e Bahia chegava o nome de Quincas Saldanha, o Gato Vermelho. Lampião não pilhou as Caraúbas pelo alerta de um deles, o Massilon, “Capitão, é terra do Gato Vermelho…”. Virgulino nem consultou Sabino e refez a rota batida no rumo do Mossoró grande. Véi Ramiro chegou nas Auroras na tarde do sábado e quando foi na segunda-feira Lázaro viu um gato vermelho numa baixa perto da casa de dona Mariquinha do Papagaio. Depois de gozar mais um apogeu entre as éguas das Auroras o Véi Ramiro morreu. Meses antes Lázaro sumiu e ninguém nunca até agora sabe o paradeiro se morreu se tá vivo. Lazo Véi encantou-se.

