Posto policial mata a visão de igreja histórica em Feira

A igreja dos Remédios é dos patrimônios históricos de Feira de Santana mais admirados. Templo ligado à Paróquia do Senhor dos Passos, no centro da cidade, ele foi restaurado num esforço elogiável da Fundação Senhor dos Passos. A elegância de suas linhas e o brilho de sua cúpula revestida com louças de Macau são motivos de orgulho para as pessoas sensíveis à arte. A insensibilidade é porta de entrada para a violência. Seres embrutecidos não reconhecem a beleza das artes como um componente civilizatório. Não é à toa que a instituição policial, em todo o Brasil, carrega o estigma da brutalidade. Em completa demonstração de insensibilidade, a PM mantém esse ostensivo posto defronte à igreja, “matando” impiedosamente a visão da construção antiga.

