O presidente vereador Fernando Torres (PSD) colocou na pauta desta terça-feira,31,, a votação da indicação que recebeu do prefeito Colbert Filho (MDB) para homologar o nome do advogado Moura Pinho para continuar no cargo de Procurador-geral do Município. O documento encontra-se na Câmara há 10 dias. O advogado Moura Pinho judicializou quase todos os embates do Executivo com o Legislativo incluindo setores da sociedade, como a Aplb.

