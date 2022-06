Debate na TVE com candidatos ao governo da Bahia será em 28 de agosto

A TVE promoverá o debate entre os candidatos a Governador da Bahia em 28 de agosto, domingo, a partir de 19h. Os baianos conhecerão as propostas e opiniões dos candidatos que disputarão as eleições no dia 2 de outubro. Assim como nas últimas eleições, em 2018, a emissora realizará entrevistas individuais com os candidatos a Governador e Senador, sempre transmitidas pela TV, Rádio Educadora FM e nas redes sociais das emissoras públicas baianas. A ordem das entrevistas ainda será definida em reunião com os representantes dos candidatos.

Foto: debate de 2018/Sérgio Isensee