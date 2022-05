Personagem importante na história e na cultura de Feira de Santana, o vaqueiro foi o grande homenageado na tradicional festa realizada no último fim de semana, no distrito de Ipuaçu, zona sul do município. Durante três dias, teve missa, cavalgada e shows musicais na sede do distrito. Os repórteres Gilvan Rodrigues e Rose Amorim estiveram lá. Confira na reportagem:

