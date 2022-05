Nordeste lembra hoje 25 anos da morte de Frei Damião de Bozzano

Há 25 anos, em 1997, falecia em Recife, Pernambuco, o frade capuchinhos conhecido como Frei Damião de Bozzano. Ele percorreu toda a região do Nordeste em pregações missionárias que atraiam milhares de pessoas principalmente nas pequenas e médias cidades. Frei Damião nasceu em Bozano, na Itália, e chegou ao Brasil em 1931. Ao falecer já era considerado “santo” pela religiosidade católica popular. É raro não encontrar em qualquer cidade do Nordeste alguma referência a Frei Damião. Ele é nome de lojas comerciais e outros estabelecimentos,dezenas de estátuas com sua imagem estão municípios de todos os estados com destaque para a existente em São Joaquim do Monte, no agreste pernambucano, com 10 metros e que hoje é local de uma intensa romaria. O processo de canonização de Frei Damiao tramita no Vaticano e a Igreja Católica já o considera como um “Venerável”. Ainda não é Santo.

