Dicas para uma fogueira que não prejudique o asfalto

Todos os anos milhares de fogueiras são acesas nas ruas de Feira de Santana – a tradição se mantem mais firme nas sedes distritais e nos povoados da zona rural. A fogueira à porta é parte indissociável do São João, mas alguns cuidados simples devem ser tomados antes de acendê-las, para que a pavimentação não seja danificada, principalmente se for asfalto.

O principal deles é colocar uma camada de areia, de aproximadamente 10 centímetros de altura, sob a lenha pode ajudar a prevenir os problemas relacionados à alta temperatura do local.Além da areia as fogueiras devem ser pequenas. O ideal é que as pessoas alimentem o fogo ao longo da noite.