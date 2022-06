Sérgio Carneiro lembrado como provável indicado a Procurador-Geral

Logo após a Câmara de Feira rejeitar a indicação do prefeito Colbert Filho para reconduzir o advogado Moura Pinho à Procuradoria-geral do município começaram as especulações sobre o(s) nome(s) provável(eis) para ocupar a função. O de Sérgio Carneiro, atual secretário de Desenvolvimento Urbano foi um dos citados.

Sérgio é advogado com larga experiência e notabilidade. Na Câmara dos Deputados foi procurador e como deputado foi o relator do código de processo civil e participou de comissões e debates que envolvem questões de ordem jurídica, além de gozar da confiança do Prefeito.

O nome do advogado Guga Leal também entrou nas especulações, mais por desejo de alguns vereadores que têm proximidade com o profissional que também já foi procurador da Câmara e tem, assim como Sérgio, bom trânsito na política local.

No final do dia, a Prefeitura emitiu uma nota questionando a decisão da Câmara e o próprio Moura Pinho chegou a insinuar que poderá judicializar a negativa que recebeu dos vereadores que se basearam em um contundente parecer da Comissão de Justiça por onde passou primeiro a indicação do Prefeito Colbert que encontra-se em isolamento por conta da Covid.