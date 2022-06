Uma das principais ruas do centro comercial de Feira de Santana, a Salles Barbosa foi a primeira a se enfeitar com as tradicionais bandeirolas juninas que dão cores e animação ao movimento comercial. Em toda a cidade o milho assado já se encontra para comprar nas esquinas e pontos estratégicos e o forró é a música que se ouve por todos os cantos. O antigo e famoso Beco de Miguel das Ervas também entrou no ritmo de São João (foto).

