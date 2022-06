Posse de Eremita Mota ocorre em janeiro de 2023

Com Fernando Torres como 1º vice-presidente, a futura Mesa da Câmara tem: o vereador Paulão do Caldeirão (PSC) 2º vice; Ron do Povo (MDB), na 3ª vice-presidência; Lu de Ronny (MDB) continuará 1ª secretária; Pastor Valdemir Santos (PV), 2º secretário e Edvaldo Lima (MDB) mantido no cargo de 3º secretário. Também foi eleito na sessão de hoje o futuro corregedor da Câmara a partir do próximo ano, o vereador Galeguinho SPA (PSB).