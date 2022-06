Forró neste sábado em São José de Maria Quitéria e São Vicente de Tiquaruçu

O Arraiá de Feira começa neste sábado, 18, com festas nos distritos de Maria Quitéria (São João de São José) e Tiquaruçu. Serão dois dias de muito arrasta-pé, quadrilhas juninas, fogueiras, comidas e bebidas típicas, além é claro de muita animação pra esquentar o frio.

Em Maria Quitéria, na noite de abertura, o ronco da sanfona será comandado pelo grupo Meninos de Seu Zé, seguido do cantor e compositor feirense Carlos Pitta, além de João Almeida e Balanço Forrozeiro. A primeira atração está prevista para subir ao palco às 20h.

Ainda neste dia, no distrito de Tiquaruçu, o forró será animado a partir das 20h pelos shows de Raízes do Nordeste, Dr. Edy, Lucas Viana e Letícia Brasil.

SEGUNDO DIA – Já no domingo, 19, a programação vai começar mais cedo no São João de São José. Arquivo Nordestino subirá ao palco às 16h30. Em seguida, às 18h, haverá festival de quadrilha junina e, na sequência, os shows de Sandro de Castro, Kixote é Esse e Balão Beijo. A última atração está prevista para meia-noite. Enquanto isso, no arraiá de São Vicente, em Tiquaruçu, a festa será animada por Balanço Forrozeiro, Zé Araújo, Roquinho do Forró e Pé de Cerca. A festa vai começar às 20h e a última atração subirá ao palco à meia-noite.