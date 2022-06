Santos e altares juninos em exposições no Centro Histórico de Salvador

Duas exposições encantam o São João do Centro Histórico de Salvador. Uma é do artista plástico Rodrigo Guedes, na Rua Direita do Santo Antônio, n° 559, no St. Antônio Além do Carmo (em frente ao Yolo Café), onde ele abre as portas da casa até o próximo dia 26, das 14h às 20h, para receber amigos e visitantes que desejam ver a beleza do altar lindamente montado para o Santo Antônio do Ijexá. A exposição se chama “Memórias Emolduradas”. Rodrigo nasceu e se criou no santo Antônio Além do Carmo e dá seguimento à devoção de suas duas avós.“Eu celebro a cultura do povo festeiro, religioso, baiano e nordestino e a tríade de santos juninos”, diz o artista, que deseja manter vivas as memórias afetivas e o seu legado ancestral.

A segunda exposição está montada no ME Ateliê de Fotografia, na ?Ladeira do Boqueirão, nº 6, também no St. Antônio Além do Carmo. É a mostra ANTÔNIOS, que pode ser visitada também até o 26 de junho, das 16h às 19h. Nela o artista e fotógrafo Mário Edson reúne obras nacionais e internacionais, em fotografia, pintura, desenho, escultura e mosaico. São 51 obras apresentadas em um circuito de exposição coletiva que envolve ceramistas, escultores, artesãos, desenhistas, artistas plásticos e bordadeiras, além da realização de uma caminhada fotográfica, com registros que passaram por curadoria e ficarão expostos na mostra Pérolas Além do Carmo, que faz parte do projeto ANTÔNIOS. A exposição deste ano conta ainda com uma trilha de altares, onde os moradores que ornamentam suas residências e altares para a trezena disputarão o título de altar mais criativo e inovador.

O São João do Centro Histórico é realizado pelos empreendedores do Centro Histórico, através da Associação Centro Histórico Empreendedor (ACHE), e conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e também de apoios da iniciativa privada – AMVOX, Shopping da Bahia, Itaipava e Rede Bahia.