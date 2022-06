Museu do Mar em Salvador tem programação junina infantil até domingo

O Museu do Mar Aleixo Belov, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, vai entrar no clima do São João do Centro Histórico de Salvador com uma programação especial. Até domingo, 26 de junho, o museu terá meia entrada nos ingressos e vai promover uma série de atividades para crianças com contação de histórias, oficinas de bandeirolas e pintura facial junina.

Nos dias 21, 22 e 23, terá contação de histórias sobre cultura popular e São João com as mediadoras culturais do museu. Já nos dias 24, 25 e 26, a criançada vai aproveitar as oficinas de bandeirolas e aprender sobre essa tradição típica dos festejos e enfeitar muitas bandeirinhas coloridas. Todos os dias, a programação infantil terá início às 16h.

O funcionamento do museu será das 10h às 19h, com venda de ingressos até às 18h. Por conta das festividades de São João no Santo Antônio, a sugestão é que as pessoas que queiram ir de carro, que optem por ir de táxi ou carros de aplicativo, pois o acesso será modificado neste período.

Museu do Mar Aleixo Belov – Localizado em um casarão amarelo de três andares que mistura arquitetura clássica com moderna no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, o Museu do Mar Aleixo Belov guarda relíquias adquiridas durante as cinco viagens que o velejador Aleixo Belov, 79 anos, fez ao redor do mundo, sendo três delas em solitário no veleiro “Três Marias”. Essa embarcação é o pilar central do equipamento cultural. Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, o acesso é gratuito.