Saint-Saëns e Beethoven com a Orquestra Sinfônica da UFBa hoje no MAS

O Museu de Arte Sacra da UFBA (MAS) é o palco hoje, terça-feira (21), para o quarto concerto da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica da UFBA (OSUFBA). A apresentação, que se inicia às 19h, tem entrada gratuita.

Com regência do diretor da OSUFBA e da Escola de Música da UFBA (EMUS), Prof. Dr. José Maurício Brandão, a orquestra recebe como solista o violoncelista Luan Santa Clara, vencedor do Concurso Prof. Horst Schwebel Solistas OSUFBA 2022.1. No programa da noite, estão obras dos compositores C. Saint-Saëns e L. v. Beethoven.

Para assistir à apresentação, não é necessária retirada de ingresso: o público pode se dirigir diretamente ao MAS, localizado na Rua do Sodré, 28, no Dois de Julho, no dia e horário da apresentação. Em respeito à saúde coletiva, faz-se necessário o respeito aos protocolos de biossegurança da UFBA.